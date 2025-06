Kylian Mbappé, le malaise que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Malgré l’arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid a perdu un profil bien particulier l’été dernier : celui de Joselu. L’attaquant de 35 ans était utilisé comme 9 de référence lors de la saison 2023-2024. Son absence se fait ressentir plus longtemps que prévu lors de cet exercice, et a même plongé l’équipe dans un certain malaise.

L’été dernier, le Real Madrid a très certainement réalisé le plus joli coup du mercato. Le club madrilène a signé Kylian Mbappé libre après la fin de son contrat au PSG. Accueilli comme une superstar dans un Santiago Bernabéu plein à craquer, l’attaquant de 26 ans devait aider les Merengue à atteindre leurs objectifs dont remporter une nouvelle Ligue des champions.

Le Real Madrid totalement désorganisé à cause de Mbappé Mais finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour le Real Madrid cette saison. Totalement déséquilibrée après l’arrivée de Kylian Mbappé, l’équipe de Carlo Ancelotti n’a remporté aucune compétition majeure de fin de saison. Il faut dire que dans l’effectif madrilène, un profil pourtant essentiel manquait à l’appel.