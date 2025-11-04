Kylian Mbappé : Le couple parfait balancé par Laure Boulleau !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé est irrésistible avec le Real Madrid. Il faut dire que le capitaine de l’équipe de France est grandement épaulé par Arda Güler, qui a acquis la confiance totale de Xabi Alonso chez les Merengue. Laure Boulleau est d’ailleurs ravie par l’association entre l’international français et le milieu offensif turc.

«C’est un duo de rêve» Et Laure Boulleau est ravie par la connexion établie entre Kylian Mbappé et le milieu offensif turc. « C’est un duo de rêve. Les deux s’entendent à merveille. Ça fait du bien à Mbappé qui est mieux servi » a confié l’ancienne joueuse du PSG dans le Canal Champions Club sur Canal+.