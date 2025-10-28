Kylian Mbappé, le coup de pression surprise !

Pierrick Levallet

Xabi Alonso a apporté de nombreuses choses au Real Madrid depuis son arrivée. Le technicien espagnol essaye d’apporter une certaine rigueur chez les Merengue. Le coach madrilène refuse par exemple de voir une individualité être au-dessus du collectif. Ce message serait valable pour Vinicius Jr, mais aussi pour Kylian Mbappé.

Après une saison globalement décevante, le Real Madrid a pris une décision radicale. Le club madrilène a démis Carlo Ancelotti de ses fonctions et l’a remplacé par Xabi Alonso. Le technicien espagnol n’a d’ailleurs pas mis longtemps pour établir certaines règles dans le vestiaire madrilène. L’entraîneur de 43 ans refuse notamment de voir les égos prendre le dessus.

Xabi Alonso met la pression au vestiaire du Real Madrid Comme le rapporte SPORT, Xabi Alonso mettrait un point d’honneur sur le fait qu’aucune individualité ne doit primer sur lui ou le reste du collectif. Ce message serait valable pour Vinicius Jr, qui a laissé éclater sa colère après son remplacement contre le FC Barcelone ce dimanche, mais aussi pour Kylian Mbappé. L’ensemble du vestiaire serait en réalité concerné.