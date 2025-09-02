Kylian Mbappé, le coup de pression du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a changé de nombreuses choses dans son vestiaire pour cette saison. Par l’intermédiaire de Xabi Alonso, le club madrilène a remis de l’ordre dans son effectif. Le coach espagnol a d’ailleurs mis la pression à Vinicius Jr en l’invitant sérieusement à prendre exemple sur un certain Kylian Mbappé.

Après une saison 2024-2025 décevante, le Real Madrid a décidé de remettre de l’ordre dans son vestiaire. Le club madrilène souhaite éviter de reproduire les erreurs de l’exercice passé. C’est pour cela que les Merengue ont misé sur Xabi Alonso pour remplacer Carlo Ancelotti. Le technicien espagnol s’est d’ailleurs rapidement montré clair avec ses joueurs.

Mbappé applique les consignes de Xabi Alonso au Real Madrid L’entraîneur du Real Madrid a en effet insisté sur un point primordial : que chaque joueur fasse les efforts défensifs. Depuis le début de saison, Kylian Mbappé applique étonnamment cette consigne à la lettre. Mais ce n’est pas vraiment le cas de Vinicius Jr, qui a déçu lors des deux premiers matchs de championnat.