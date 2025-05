Kylian Mbappé, la terrible révélation

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sur le toit de l’Espagne et de l’Europe en fin de saison dernière, le Real Madrid a ajouté Kylian Mbappé à son effectif en perdant un élément clé : Toni Kroos, non remplacé. Le problème d’équilibre a rapidement été analysé par le club espagnol d’après The Athletic qui aurait fait le pari de prendre plus de buts avec l’espoir que le Français équilibre le bilan dans l’autre surface… Raté.

Champion d’Europe et d’Espagne la saison passée, le Real Madrid a cependant perdu trois éléments à l’intersaison plus ou moins important de l’équipe de Carlo Ancelotti : Joselu, Nacho Fernandez et surtout Toni Kroos, pas remplacé au milieu de terrain. Les uniques recrues estivales de 2024 furent Kylian Mbappé et Endrick… et c’est tout.

Pour Mbappé, le Real Madrid a fait un sacrifice

Sachant pertinemment que Kylian Mbappé n’était pas le premier à faire les efforts défensifs de par ses performances au PSG et en équipe de France, certains membres du staff technique du Real Madrid s’attendaient à encaisser 15 buts de plus que la saison dernière en Liga. En contrepartie, selon The Athletic, le coaching staff du Real Madrid espérait que la présence de Mbappé compenserait offensivement parlant.

Avant Majorque et les 27 réalisations de Mbappé en Liga, le Real Madrid avait inscrit 15 buts de moins que la saison dernière

Au final, avant le coup d’envoi de Real Madrid - Majorque de mercredi soir (2-1), The Athletic expliquait qu’à trois journées de la clôture du championnat, l’équipe de Carlo Ancelotti a concédé 11 buts de plus que l’exercice précédent (37) en en marquant 15 de moins que la saison dernière (87 contre 72 cette saison). Et ce, malgré l’inclusion de Kylian Mbappé cette saison. Pari manqué donc.