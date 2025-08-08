Kylian Mbappé : La signature XXL qui va le dégoûter ?

Pierrick Levallet

Alors que le mercato bat son plein, le Real Madrid doit encore gérer le cas Vinicius Jr. L’international brésilien serait toujours dans le viseur de l’Arabie Saoudite. Le club madrilène souhaiterait toutefois prolonger l’attaquant de 24 ans, qui voudrait enfin être reconnu à sa juste valeur. Cela pourrait néanmoins ne pas plaire à un certain Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a un dossier chaud à gérer en plein mercato. Depuis plusieurs semaines maintenant, le club madrilène cherche à prolonger le contrat de Vinicius Jr, qui expire en juin 2027. Mais jusqu’à présent, aucun accord n’a été trouvé. Il faut dire que le Brésilien aurait le sentiment d’être dévalorisé comparé à son coéquipier Kylian Mbappé.

Le Real Madrid veut toujours prolonger Vinicius Jr Vinicius Jr aurait d’ailleurs une option pour son avenir selon les informations de MARCA. L’attaquant de 24 ans serait encore dans le viseur de l’Arabie Saoudite. Le Real Madrid n’entendrait toutefois pas le laisser filer dans le championnat saoudien. Vinicius Jr voudrait cependant que les Merengue le considèrent enfin comme un véritable pilier du projet.