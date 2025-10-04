Kylian Mbappé : La nouvelle menace sortie de nulle part !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison exceptionnel, Kylian Mbappé n'a pas pu éviter la première défaite du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid. Ce samedi, le club de la capitale a un nouveau défi à relever puisque Villarreal se dresse sur la route des hommes de Xabi Alonso. Villarreal pourrait prendre la tête du championnat en cas de victoire. Sur le terrain, le défenseur Rafa Marin, qui sera opposé à Mbappé, a une revanche à prendre.

Ce samedi, le Real Madrid voudra se rattraper après sa claque reçue face à l'Atlético de Madrid en recevant Villarreal, actuellement 3ème de Liga. Le club devra se montrer sérieux face à un adversaire qui pourrait aller chercher la tête du championnat. De son côté, Rafa Marin, défenseur de Villarreal, attend la rencontre avec impatience. Le joueur de 23 ans n'avait pas pu démarrer sa carrière au Real Madrid, où il a été formé. Il sera opposé à Kylian Mbappé, une perspective qui ne lui fait pas vraiment peur.

Une revanche à prendre face au Real Madrid Ancien talent du Real Madrid où il a débarqué à 14 ans, Rafa Marin n'a finalement jamais disputé la moindre rencontre avec l'équipe première sous les ordres de Carlo Ancelotti. Parti à Alavés puis à Naples, il a débarqué à Villarreal cet été et est vite devenu titulaire indiscutable en défense. Il se frottera donc à Kylian Mbappé sur la pelouse de Santiago Bernabéu, un grand défi à relever pour lui.