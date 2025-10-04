Kylian Mbappé : La nouvelle menace sortie de nulle part !

Auteur d'un début de saison exceptionnel, Kylian Mbappé n'a pas pu éviter la première défaite du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid. Ce samedi, le club de la capitale a un nouveau défi à relever puisque Villarreal se dresse sur la route des hommes de Xabi Alonso. Villarreal pourrait prendre la tête du championnat en cas de victoire. Sur le terrain, le défenseur Rafa Marin, qui sera opposé à Mbappé, a une revanche à prendre.
Ce samedi, le Real Madrid voudra se rattraper après sa claque reçue face à l'Atlético de Madrid en recevant Villarreal, actuellement 3ème de Liga. Le club devra se montrer sérieux face à un adversaire qui pourrait aller chercher la tête du championnat. De son côté, Rafa Marin, défenseur de Villarreal, attend la rencontre avec impatience. Le joueur de 23 ans n'avait pas pu démarrer sa carrière au Real Madrid, où il a été formé. Il sera opposé à Kylian Mbappé, une perspective qui ne lui fait pas vraiment peur.
Une revanche à prendre face au Real Madrid
Ancien talent du Real Madrid où il a débarqué à 14 ans, Rafa Marin n'a finalement jamais disputé la moindre rencontre avec l'équipe première sous les ordres de Carlo Ancelotti. Parti à Alavés puis à Naples, il a débarqué à Villarreal cet été et est vite devenu titulaire indiscutable en défense. Il se frottera donc à Kylian Mbappé sur la pelouse de Santiago Bernabéu, un grand défi à relever pour lui.
Mbappé menacé, le Real Madrid doit faire attention
Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé n'a pas arrêté de trouver le chemin des filets. Rafa Marin aura donc fort à faire pour éviter les assauts du Français mais il ne cache pas sa grande motivation. « Au Real Madrid, pratiquement dès le premier jour, on est obligé de gagner. Mais pour moi, ce n'était pas un problème ; j'ai un ADN de compétition, et je n'aime même pas perdre même sur PlayStation. J'aime cette exigence, et je pense que nous l'aurons ici. Ce serait incroyable de gagner ce samedi au stade du Real Madrid et de donner aux supporters de quoi se réjouir avec une victoire de ce calibre » a-t-il confié, comme le rapporte AS.