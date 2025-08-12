Kylian Mbappé : La grande décision du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas déçu. Sacré Soulier d’Or et Pichichi, l’international français a prouvé qu’il était un attaquant incontournable pour les Merengue. La Casa Blanca aurait d’ailleurs pris une grande décision pour mettre la star de 26 ans plus en valeur lors de la saison à venir.

Kylian Mbappé n’a pas déçu pour sa première saison loin du PSG. L’international français a signé libre au Real Madrid l’été dernier, et a été sacré Pichichi et Soulier d’Or à l’issue de l’exercice. Contrairement à d’autres stars, le champion du monde 2018 s’est montré à la hauteur des attentes placées en lui. Les Merengue souhaiteraient donc le mettre plus en valeur.

Le Real Madrid donne plus de responsabilités à Mbappé Comme le rapporte AS, le Real Madrid souhaiterait que les figures dominantes de son vestiaire se montrent à la hauteur en menant l’équipe sur le terrain dans les moments difficiles. La Casa Blanca compterait ainsi sur Kylian Mbappé pour assumer cette responsabilité la saison prochaine. Le club madrilène estime qu’il a mérité d’être au centre du projet, et a donc pris cette décision en ce sens.