Kylian Mbappé, la décision choc !

Pierrick Levallet

En grande forme en début de saison, Kylian Mbappé traverse une phase plus compliquée ces derniers jours. L’attaquant du Real Madrid commence à ressentir la fatigue de l’accumulation des matchs et est également victime de quelques pépins physiques. Mais malgré cela, le champion du monde 2018 refuse de faire un passage éclair sur le banc pour se reposer.

En début de saison, Kylian Mbappé affichait une forme étincelante. L’attaquant du Real Madrid était irrésistible et était clairement la pièce maîtresse du onze de Xabi Alonso. Seulement, le joueur de 26 ans fait face à un petit coup de moins bien en ce moment. L’ancien du PSG est moins tranchant et moins décisif qu’il y a quelques semaines.

La fatigue atteint Kylian Mbappé Il faut dire que Kylian Mbappé commence à ressentir la fatigue de l’accumulation des matchs. Il est, derrière Thibaut Courtois, le joueur le plus utilisé par Xabi Alonso jusqu’à présent. La star du Real Madrid fait également l’objet de quelques pépins physiques, notamment avec sa cheville.