Kylian Mbappé dézingué, un problème «médical» dénoncé par Pierre Ménès !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Kylian Mbappé a démarré cette nouvelle saison en trombe avec le Real Madrid, ce n'est pas pour autant que ses détracteurs ont disparu. Ainsi, les critiques sont toujours là pour le capitaine de l'équipe de France. Pas vraiment tendre avec Mbappé, Bruce Grannec en a remis une couche. De quoi faire sortir de ses gonds Pierre Ménès.

3 buts en 2 matchs de championnat. Kylian Mbappé est en grande forme en ce début de saison avec le Real Madrid. Au centre du projet de Xabi Alonso, le Français répond parfaitement sur le terrain. Pour autant, cela laisserait encore à désirer aux yeux de certains. Alors que Mbappé a de nombreux détracteurs, Bruce Grannec s'en est à nouveau pris au capitaine de l'équipe de France, mais ce dernier peut toutefois compter sur certains soutiens.

« Un concours avec Rothen à celui qui vomira le plus sur Mbappé » Pierre Ménès fait notamment partie de ceux à défendre Kylian Mbappé face aux attaques répétées à son encontre. Ainsi, sur X, le journaliste sportif est monté au créneau pour répondre à ce qu'a pu dire Bruce Grannec, postant : « Grannec il fait un concours avec Rothen à celui qui vomira le plus sur Mbappé. À ce niveau c’est médical ».