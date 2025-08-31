Kylian Mbappé dézingué, un problème «médical» dénoncé par Pierre Ménès !

Si Kylian Mbappé a démarré cette nouvelle saison en trombe avec le Real Madrid, ce n'est pas pour autant que ses détracteurs ont disparu. Ainsi, les critiques sont toujours là pour le capitaine de l'équipe de France. Pas vraiment tendre avec Mbappé, Bruce Grannec en a remis une couche. De quoi faire sortir de ses gonds Pierre Ménès.
3 buts en 2 matchs de championnat. Kylian Mbappé est en grande forme en ce début de saison avec le Real Madrid. Au centre du projet de Xabi Alonso, le Français répond parfaitement sur le terrain. Pour autant, cela laisserait encore à désirer aux yeux de certains. Alors que Mbappé a de nombreux détracteurs, Bruce Grannec s'en est à nouveau pris au capitaine de l'équipe de France, mais ce dernier peut toutefois compter sur certains soutiens.
« Un concours avec Rothen à celui qui vomira le plus sur Mbappé »
Pierre Ménès fait notamment partie de ceux à défendre Kylian Mbappé face aux attaques répétées à son encontre. Ainsi, sur X, le journaliste sportif est monté au créneau pour répondre à ce qu'a pu dire Bruce Grannec, postant : « Grannec il fait un concours avec Rothen à celui qui vomira le plus sur Mbappé. À ce niveau c’est médical ».
« On préfère toujours et encore harceler ce garçon sans cesse »
Ce n'est pas la première fois que Pierre Ménès crie au harcèlement à l'encontre de Kylian Mbappé. Il y a quelques semaines encore, il expliquait déjà à propos du joueur du Real Madrid : « Je suis effaré parce que je peux lire et entendre et pas que sur les réseaux, aussi dans les déclarations de supporters, dans les prises de parole des uns et des autres. Les thèmes de haine sont très habituels avec Mbappé. Là le dernier truc avec Mbappé c’est qu’il a pris le 10 au Real Madrid donc ça y est Mobutu est en train de mettre le Real à ses pieds. Alors que le Real a juste décidé de lui confier le 10 parce que c’est avec ça qu’il va vendre le plus de maillots. Faut vraiment avoir le cerveau d’un bulot crevé pour pas comprendre ça. Mais on préfère toujours et encore harceler ce garçon sans cesse ».