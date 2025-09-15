Kylian Mbappé - Cristiano Ronaldo : Ça s’enflamme en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour beaucoup de supporters du Real Madrid, Kylian Mbappé, en signant en faveur des Merengue, était destiné à marcher sur les pas de son idole Cristiano Ronaldo. Auteur d’un très bon début de saison à Madrid, l’attaquant français a atteint l’aura du quintuple Ballon d’Or selon la presse espagnole. Explications.

Kylian Mbappé marquera-t-il l’histoire du Real Madrid comme l’a fait son idole Cristiano Ronaldo ? Le Français est un fan inconditionnel du Portugais, et semble destiné à prendre son héritage. Car depuis le départ de CR7 de Madrid en 2018, les supporters madrilènes attendent avec impatience l’élu, celui qui sera de nouveau capable de mettre une cinquantaine de buts par saison.

« Mbappé a commencé la saison à la manière de Cristiano » La presse espagnole estime d’ailleurs que Mbappé suit ce chemin : « Mbappé a commencé la saison à la manière de Cristiano, atteignant cette moyenne d'un but par match à laquelle le Portugais nous avait habitués et tirant l'équipe vers le haut », écrit ainsi Marco Ruiz dans les colonnes de AS.