Kylian Mbappé - Cristiano Ronaldo : Ça s’enflamme en Espagne !

Pour beaucoup de supporters du Real Madrid, Kylian Mbappé, en signant en faveur des Merengue, était destiné à marcher sur les pas de son idole Cristiano Ronaldo. Auteur d’un très bon début de saison à Madrid, l’attaquant français a atteint l’aura du quintuple Ballon d’Or selon la presse espagnole. Explications.
Kylian Mbappé marquera-t-il l’histoire du Real Madrid comme l’a fait son idole Cristiano Ronaldo ? Le Français est un fan inconditionnel du Portugais, et semble destiné à prendre son héritage. Car depuis le départ de CR7 de Madrid en 2018, les supporters madrilènes attendent avec impatience l’élu, celui qui sera de nouveau capable de mettre une cinquantaine de buts par saison.
« Mbappé a commencé la saison à la manière de Cristiano »
La presse espagnole estime d’ailleurs que Mbappé suit ce chemin : « Mbappé a commencé la saison à la manière de Cristiano, atteignant cette moyenne d'un but par match à laquelle le Portugais nous avait habitués et tirant l'équipe vers le haut », écrit ainsi Marco Ruiz dans les colonnes de AS.
« Xabi aura besoin de plus que la meilleure version du Français »
« Mais je crains que pour atteindre les véritables objectifs, la Liga et la Ligue des champions, Xabi aura besoin de plus que la meilleure version du Français. Et l'entraîneur espagnol, qui fait preuve d'un commandement aussi intelligent qu'efficace, le sait bien. C'est pourquoi il insiste pour que tout l'effectif soit prêt à répondre présent lorsqu'il sera appelé. Évidemment, il veut que tout le monde se sente important », conclut Marco Ruiz.