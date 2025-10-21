Kylian Mbappé : C’est le coup de foudre en Espagne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, la liaison Kylian Mbappé - Arda Güler fonctionne du feu de dieu depuis le début de la saison. Le dernier exemple en date étant le succès de la Casa Blanca à Getafe dimanche (1-0). Les deux hommes furent les protagonistes de l'unique but de la rencontre, obligeant Xabi Alonso a dressé un constat clair sur ce duo.

Cela aurait pu voire dû être Vinicius Jr, Jude Bellingham ou encore Rodrygo Goes. C'est finalement avec Arda Güler que Kylian Mbappé semble s'entendre à merveille en ce début de saison. La preuve une nouvelle fois par l'exemple dimanche soir sur la pelouse de Getafe. Dans ce derby de Madrid, le milieu offensif turc a servi le meilleur buteur du Real Madrid cette saison dans cette courte victoire merengue par la plus petite des marges (1-0).

«Il est clair que Mbappé et Güler combinent bien» Invité à s'exprimer sur ce partenariat Mbappé - Güler, Xabi Alonso a reconnu une certaine complicité sportive au micro de Real Madrid TV. « Je trouve le but phénoménal. Il est clair que Mbappé et Güler combinent bien. Ils ont tous les deux de la qualité, il faut aussi les trouver. Ce n’est pas seulement leur jeu qui compte, mais ce qui se passe en amont ».