Kylian Mbappé : C’est le coup de foudre en Espagne !

Au Real Madrid, la liaison Kylian Mbappé - Arda Güler fonctionne du feu de dieu depuis le début de la saison. Le dernier exemple en date étant le succès de la Casa Blanca à Getafe dimanche (1-0). Les deux hommes furent les protagonistes de l'unique but de la rencontre, obligeant Xabi Alonso a dressé un constat clair sur ce duo.
Cela aurait pu voire dû être Vinicius Jr, Jude Bellingham ou encore Rodrygo Goes. C'est finalement avec Arda Güler que Kylian Mbappé semble s'entendre à merveille en ce début de saison. La preuve une nouvelle fois par l'exemple dimanche soir sur la pelouse de Getafe. Dans ce derby de Madrid, le milieu offensif turc a servi le meilleur buteur du Real Madrid cette saison dans cette courte victoire merengue par la plus petite des marges (1-0).
«Il est clair que Mbappé et Güler combinent bien»
Invité à s'exprimer sur ce partenariat Mbappé - Güler, Xabi Alonso a reconnu une certaine complicité sportive au micro de Real Madrid TV. « Je trouve le but phénoménal. Il est clair que Mbappé et Güler combinent bien. Ils ont tous les deux de la qualité, il faut aussi les trouver. Ce n’est pas seulement leur jeu qui compte, mais ce qui se passe en amont ».
«Kylian Mbappé était là où il devait être»
L'entraîneur du Real Madrid a cependant souligné l'importance du collectif dans le rayonnement du tandem Güler - Mbappé. « La passe de Militao, qui a très bien trouvé Arda Güler entre les lignes, Arda s’est retourné, et Kylian Mbappé était là où il devait être. Il est important de rechercher ces duos au sein de l’équipe et nous devons continuer dans cette voie ».