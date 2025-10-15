Kylian Mbappé, c’est le choc à l’étranger !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Kylian Mbappé est particulièrement impressionnant au Real Madrid. Auteur de 14 buts et 2 passes décisives en 10 matchs sous les ordres de Xabi Alonso, le capitaine de l’équipe de France est irrésistible et semble métamorphosé sur le terrain. Mais l’attaquant de 26 ans choque aussi en-dehors.

Mbappé choque l'Espagne par son éloquence Comme le rapporte MARCA, le niveau d’éloquence de Kylian Mbappé en espagnol est stupéfiant. L’ancien du PSG s’exprime déjà de façon presque naturelle, ce qui est extraordinaire après seulement une saison passée au Real Madrid. Le champion du monde 2018 s’exprime sans se soucier de ce que peuvent penser les autres. Il imposerait d’ailleurs le respect après l’avoir mérité.