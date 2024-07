«J’ai cru mourir» : Un joueur du Real Madrid fait une terrible confidence

Jean de Teyssière

Suite à la grave blessure au genou de Thibaut Courtois et la méforme de Kepa Arrizabalaga, Andriy Lunin a été chargé de garder les buts du Real Madrid. Avec succès puisque le club espagnol était l’une des meilleures défenses d’Europe cette saison. Malheureusement pour l’Ukrainien, Thibaut Courtois est revenu à temps pour jouer la finale de la Ligue des Champions et Lunin raconte qu’une semaine avant, il avait été pris d’une violente fièvre, au point qu’il a cru en mourir.

Le Real Madrid a vécu une saison remplie de succès. Le club espagnol a remporté la Liga avec 27 points d’avance sur son dauphin, le FC Barcelone et a également gagné sa 15ème Ligue des Champions dans son histoire. Une saison réussie qui porte le sceau du gardien, Andriy Lunin, qui a vécu un moment difficile.

«Je pensais que j'allais mourir»

Le portier ukrainien du Real Madrid, Andriy Lunin, est revenu sur son rôle de remplaçant durant la finale de la Ligue des Champions, au cours d’une interview accordée à Marca : « J'avais de la fièvre, très forte... J'étais vraiment malade pendant deux jours, je pensais que j'allais mourir. Le troisième jour, j’allais mieux et voulait s'entraîner avec l'équipe. Je suis allé à Valdebebas, mais ils m'ont fait passer un test et m'ont dit que j'étais contagieux. Par précaution, ils m'ont séparé, mais Dieu merci, j'ai finalement pu être là, m'échauffer avec l'équipe, être sur le banc, faire la fête sur le terrain... J'aurais aimé ne pas vivre ça et d'avoir préparé la finale avec mes coéquipiers et d'avoir pu jouer la finale, car traverser un chemin long et difficile et ne pas jouer... »

«Quand on m’a dit que je devais rester à la maison...»

« Si j'étais inquiet de ne pas jouer la finale ? Pas quand j'étais vraiment malade. J'étais calme, car je pensais qu'une fois la maladie passée, je pourrais m'entraîner, poursuit Lunin. C'est normal d'être absent deux jours et de s'entraîner pendant les quatre jours précédant le match, mais quand on m'a dit que je devais rester à la maison... »