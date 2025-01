«Ils se chient dessus», la discussion entre Mbappé et Vinicius Jr révélée

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour démarrer son année 2025, le Real Madrid s'est offert un match à rebondissements durant lequel les hommes de Carlo Ancelotti ont été malmenés avant de trouver le chemin de la victoire à la toute fin. Face à Valence, tout n'a pas été simple et à la mi-temps, Vinicius Jr et Kylian Mbappé étaient très motivés pour aller gagner. Une caméra a pu intercepter cette discussion entre les deux stars du Real Madrid.

Auteur d'un coup de sang qui lui a valu un carton rouge en deuxième période, Vinicius Jr a fini par répondre aux provocations lancées contre lui. Le Brésilien ne manquait pas d'ambition lors de ce match, comme en témoigne la discussion avec Kylian Mbappé dans le tunnel lors de la mi-temps. L'ambiance cordiale entre les stars du Real Madrid a permis à tout le monde de finir par s'imposer.

Mbappé motive Vinicius Jr

Dans cette vidéo dévoilée par Movistar +, on aperçoit Kylian Mbappé tentant de motiver son coéquipier. « Il faut répondre avec un but » a-t-il lancé, alors que les Madrilènes étaient menés à la mi-temps. La réponse a été rapide. « Bien sûr, une fois que l’arbitre sifflera les fautes. Si on marque un but ils se chient dessus en face. Il faut insister encore un peu » a réagi Vinicius Jr. Le Brésilien a peut-être mis un peu trop d'intention.

Une cohésion d'équipe salvatrice

Depuis le début de la saison, le Real Madrid a parfois montré que la cohésion entre ses grandes stars n'était pas toujours au top. Mais face à Valence, c'est justement ce qui a fonctionné pour finir par l'emporter même après l'expulsion de Vinicius Jr. Jude Bellingham, également présent dans la petite vidéo de la mi-temps, avait demandé au Français et au Brésilien de faire pression sur le gardien. « Allez les gars, on montre de l’envie » conclut Mbappé.