Zidane, Dupont… C’est la catastrophe en France pour Kylian Mbappé

C’est un fait, depuis plusieurs mois maintenant, la cote de popularité de Kylian Mbappé a largement baissé auprès des Français. Alors que l’attaquant du Real Madrid faisait partie des personnalités préférées de ses compatriotes il y a quelques années, ce n’est aujourd’hui clairement plus le cas. Un désamour envers Mbappé confirmé à travers le dernier classement du Journal du Dimanche.

Comme chaque année, le Journal Du Dimanche en collaboration avec l’Ifop sort son traditionnel classement des personnalités préférées des Français. C’est donc là l'occasion de voir la cote de popularité de chacun auprès de ses compatriotes. Une fois n’est pas coutume et pour la 14ème fois, c’est Jean-Jacques Goldman qui arrive à la première place de ce classement. En revanche, pour trouver trace de Kylian Mbappé et voir le nom de l’attaquant du Real Madrid, il faut descendre bien plus bas.

La dégringolade de Mbappé

Ayant occupé un temps les premières places de classement des personnalités préférées des Français publié par le Journal du Dimanche, Kylian Mbappé a dégringolé, confirmant ainsi le désamour porté envers le capitaine de l’équipe de France. Ainsi, c’est à la 36ème place du classement du JDD que l’on retrouve Mbappé, lui qui accuse une perte de 22 places par rapport au classement de l’an passé.

Les médaillés olympiques plébiscités

En France, la popularité de Kylian Mbappé n’est ainsi aujourd’hui plus la même. On retrouve d’ailleurs d’autres sportifs français avant l’ancien attaquant du PSG, à commencer par ceux qui ont brillé aux Jeux Olympiques. Teddy Riner est sur le podium à la 3ème place, Léon Marchand arrive lui 5ème, Antoine Dupont occupe la 8ème place, tandis que les frères Lebrun, Alexis et Félix, sont eux 31èmes. Pour ce qui est des footballeurs, même à la retraite, Zinedine Zidane reste très apprécié des Français, se classant 17ème et devant Kylian Mbappé, on retrouve également Antoine Griezmann à la 32ème place.