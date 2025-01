PSG : «S’il te plaît, reste», une star suppliée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mohamed Salah a officialisé samedi son départ de Liverpool en fin de saison, et le PSG semble déjà en embuscade pour arracher la signature de l’attaquant égyptien. Et alors que l’Arabie Saoudite semble également attirée par le profil de Salah, Laure Boulleau supplie l’attaquant des Reds de poursuivre sa carrière en Europe.

C’était dans l’air du temps, mais l’annonce a tout de même fait l’effet d’une bombe samedi après-midi : au micro de Sky Sports, Mohamed Salah (32 ans) a officialisé son départ de Liverpool en fin de saison : « Je veux gagner la Premier League. C’est probablement parce que nous n’avons pas célébré notre victoire comme nous le souhaitions en 2020 (en raison du COVID) et aussi, parce que c’est ma dernière année dans le club, donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville (…) Ma dernière saison ? Oui... Au cours des six derniers mois, il n'y a pas eu de progrès. Nous sommes loin d'avoir progressé dans les négociations contractuelles, nous devons donc attendre et voir », indique Salah, qui arrive en fin de contrat avec les Reds.

Le PSG déjà sur le coup pour Salah

À en croire les dernières tendances, le PSG ferait déjà partie des prétendants en course pour rafler la signature de Mohamed Salah l’été prochain, mais il existe également d’autres options pour l’attaquant égyptien et notamment l’Arabie Saoudite, qui pourrait lui offrir une fortune pour l’attirer.

« S’il te plaît, reste ici ! »

Dimanche soir, au micro du Canal Football Club, Laure Boulleau a tenu à faire passer un message à Mohamed Salah pour son choix de club après Liverpool : « Par rapport à Liverpool, on a l’impression qu’il descendrait peut-être de statut, mais quand j’entends qu’il y a des rumeurs en Arabie saoudite, je préférerais qu’il reste en Europe. Je sais qu’il s’en fout de ce que je pense, mais s’il te plaît ! Reste ici », lâche l’ancien joueuse du PSG. Reste à savoir si Salah aura reçu le mot.