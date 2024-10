Cristiano Ronaldo : La comparaison qui fait mal à Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pendant longtemps, Kylian Mbappé avait une image impeccable, profitant notamment d’une communication soignée. Mais voilà que depuis quelques mois maintenant, la popularité du joueur du Real Madrid a pris un sérieux coup et ça ne va pas s’arranger. Mbappé a ainsi pris le mauvais chemin, au contraire d’un certain Cristiano Ronaldo.

Aujourd’hui, il existe un énorme désamour entre les Français et Kylian Mbappé. La cote de popularité du joueur du Real Madrid a dégringolé et ça continue encore. Alors que l’image du capitaine de l’équipe de France était parfaite il y a peu, ça n’est plus le cas. Spécialiste en communication, Florian Ridard a fait le parallèle avec un certain Cristiano Ronaldo.

Le parfait exemple de Cristiano Ronaldo

« Cristiano Ronaldo a toujours su orienter sa communication sur la valeur travail et son professionnalisme : il est à la salle de muscu dès 6 h du matin, son hygiène de vie semble irréprochable, ce qui explique sa longévité au haut niveau. Il donne énormément d’argent à des associations et il le fait un peu savoir. Le public a donc la sensation, avec lui, d’un engagement de tous les instants », a-t-il tout d’abord confié pour Ouest France.

« Mbappé ? On le voit désormais plus comme un « people » qu’un footballeur »

Florian Ridard a ensuite poursuivi à propos de Kylian Mbappé : « Ce n’est pas le cas avec Kylian Mbappé parce qu’on le voit à tous les défilés de mode LVMH, dans plein de situations extra-sportives où on le voit désormais plus comme un « people » qu’un footballeur. Ronaldo, à l’inverse, a toujours été plus footballeur que people. Ce n’est pas ce que je pense, mais c’est ce qui peut agacer ».