Cristiano Ronaldo : Kylian Mbappé prépare du lourd !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une première saison satisfaisante au Real Madrid au niveau des statistiques, Kylian Mbappé n'a pas réussi à apporter à son club un titre majeur. Le capitaine de l'Equipe de France va débuter la deuxième avec le numéro 10 dans le dos et suit un peu le parcours de Cristiano Ronaldo. A l'époque le Portugais avait dû attendre sa deuxième saison à Madrid pour récupérer le 7 et connaître un gros succès. Mbappé pourrait suivre la même voie, lui qui a l'habitude de s'améliorer au fil du temps.

La semaine dernière, le Real Madrid a annoncé que le joueur qui va récupérer le numéro 10, laissé par Luka Modric après son départ, sera Kylian Mbappé. Un choix logique pour tout le monde puisque le club veut placer le Français au centre de son projet. Tomas Roncero s'attend à une deuxième saison de folie de la part du Français, un peu à la manière de Cristiano Ronaldo. Lors de la saison 2010-2011, le Portugais s'était envolé en tête du classement de la Liga avec 40 buts.

Le Real Madrid sort d'une saison blanche Eliminé en quarts de finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le Real Madrid a souvent montré ses limites lors des gros matches, à l'image de la claque reçue par le PSG lors de la Coupe du monde des clubs plus tôt ce mois-ci. Le bilan est donc maigre pour la première saison de Kylian Mbappé même s'il a déjà été brillant. Le Français sait que les attentes seront élevées. « Le changement de numéro d'une star est toujours source de motivation. On s'attend à ce que la magie des chiffres améliore ses performances. Mais en l'absence de titres majeurs en équipe, tous les supporters du Real Madrid ont le sentiment qu'il faut attendre beaucoup plus de Kylian » souligne Tomas Roncero dans son édito pour AS.