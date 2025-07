Kylian Mbappé, le clash à 125M€ !

En débarquant au Real Madrid, Kylian Mbappé semble avoir fait des envieux dans le vestiaire. C’est notamment le cas de Vinicius Jr, qui n’accepte pas qu’il ne soit plus le joueur vedette de l’équipe. L’international brésilien serait d’ailleurs en train de partir au clash avec les Merengue concernant la prolongation de son contrat.

L’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Après sept ans au PSG , l’attaquant de 26 ans a signé libre au Real Madrid . Florentino Pérez l’attendait depuis de longues années, et n’a donc pas hésité à lui dérouler le tapis rouge. L’international français a eu droit à un contrat plus juteux que ce que les Merengue ont l’habitude de proposer. Et cela semble avoir fait des envieux dans le vestiaire madrilène.

... et veut le même salaire que Mbappé

De plus, le média espagnol ajoute que Vinicius Jr ne comprendrait pas vraiment pourquoi Florentino Pérez privilégie Kylian Mbappé et qu’il soit mieux payé que lui. De ce fait, l’attaquant brésilien réclamerait un salaire net annuel de 25M€ jusqu’en 2030 (125M€ au total). Le Real Madrid refuserait toutefois de lui offrir un tel montant. Le courant ne semble plus vraiment passer entre les deux parties. Un clash est en train de prendre forme entre Vinicius Jr et la Casa Blanca, indirectement à cause de Kylian Mbappé. Affaire à suivre...