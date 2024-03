Craquage au Real Madrid, un scandale est dénoncé

La rédaction

La fin de la rencontre entre le FC Valence et le Real Madrid samedi soir a viré au scandale. Jude Bellingham pensait offrir la victoire à son équipe lors de l'ultime action de la rencontre, mais l'arbitre avait sifflé la fin de la rencontre au milieu de la rencontre. Les joueurs du club merengue ont crié au scandale après le coup de sifflet final.

Les joueurs du Real Madrid laissaient éclater leur joie. Dans les ultimes instants de la rencontre, Jude Bellingham claquait une tête qui se logea dans le but valencien. Le score était alors de 2-2 et le milieu de terrain anglais pensait offrir les trois points au Real Madrid. Mais les hommes de Carlo Ancelotti ne se sont pas rendus compte que l'arbitre avait sifflé la fin du match au milieu de l'action. Les joueurs madrilènes n'en revenaient pas.

« C'est du jamais vu »

« C’est embarrassant » a lâché Aurélien Tchouaméni sur X. Carlo Ancelotti préférait ne pas commenter cette décision en conférence de presse. « Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est du jamais vu. Nous avions la possession du ballon et le jeu était censé s'arrêter quand Valence reprenait la possession du ballon. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant, mais il n'y a rien à ajouter » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Real France.

Bellingham voit rouge