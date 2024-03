Le Real Madrid annonce deux renforts inattendus

Amadou Diawara

Dès le mois d'aout, le Real Madrid a perdu deux de ses meilleurs joueurs. En effet, Thibaut Courtois et Eder Militao ont été victimes d'une rupture des ligaments croisés du genou. Lors de sa dernière conférence de presse, Carlo Ancelotti a annoncé que Thibaut Courtois et Eder Militao pourraient faire leur grand retour à la mi-avril.

Le Real Madrid est frappé par une malédiction cette saison. En effet, tous ses meilleurs joueurs sont tombés un à un à cause de blessures sérieuses, à commencer par Thibaut Courtois et Eder Militao.

Bonne nouvelle pour Courtois et Militao

Au mois d'aout, Thibaut Courtois et Eder Militao ont tous les deux été victimes d'une rupture des ligaments croisés du genou. Mais heureusement pour le Real Madrid, ils pourraient reprendre la compétition plus tôt que prévu. Comme l'a indiqué Carlo Ancelotti en conférence de presse ce vendredi après-midi, Thibaut Courtois et Eder Militao ont des chances de revenir à la mi-avril.

«Après le 14 avril, ils pourraient être de retour»