Real Madrid : Une révélation tombe sur Zidane

Légende absolue de l’équipe de France ou de la Juventus, Zinédine Zidane l’est également au Real Madrid. Le Ballon d’Or 1998 a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des supporters merengue, à la fois en tant que joueur, ou en tant qu’entraîneur. Un ancien coach de Zizou en Espagne a d’ailleurs lâché une révélation sur l’arrivée du numéro 5 à Madrid en 2001.

Zinédine Zidane a récemment fait son retour dans le paysage footballistique. Et pour cause, la légende française a été évoquée comme piste potentielle du Bayern Munich (qui se séparera de Thomas Tuchel en fin de saison), ou encore de Manchester United (où la situation avec Erik Ten Hag est compliquée) au poste d’entraîneur. Malgré ses deux ans et demi d’inactivité, l’ancien coach du Real Madrid garde toujours une belle côte sur le marché, notamment de par ses exploits au sein du club madrilène.

«Nous voulions lui trouver un endroit où il se sentirait le mieux possible»

Légende de la Casa Blanca grâce à son triple succès en Ligue des Champions en tant que coach, Zidane a également marqué les supporters espagnols en tant que joueur. Pour Flashscore , l’ancien entraîneur du Ballon d’Or 1998 Vincente Del Bosque s’est livré sur l’arrivée de Zinédine Zidane au Real Madrid en 2001. « Il avait d'énormes capacités, c'était un très grand joueur. Nous voulions lui trouver un endroit où il se sentirait le mieux possible et où il serait le plus efficace pour l'équipe. Je pense que nous y sommes parvenus… » , a lâché celui qui a entraîné Zidane de 2001 à 2003.

«Je pense que ce sont des choses que les joueurs n'oublient pas»