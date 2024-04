Coup dur pour cette star du Real Madrid

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Real Madrid s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Toutefois, le club merengue a peut-être perdu Vinicius Jr. Victime de douleurs, la star du Real Madrid doit passer des examens pour en savoir plus sur son état de santé. Il est donc incertain pour le choc face au FC Barcelone.

Ce mercredi soir, le Real Madrid a affronté Manchester City en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Grâce à sa victoire à l'issue de la séance des tirs au but, le club merengue atteint le dernier carré de la C1. Pour ce grand rendez-vous, le Real Madrid va devoir défier le Bayern.

Vinicius Jr victime de douleurs contre City

Tombeur de Manchester City ce mercredi soir, le Real Madrid n'a pas vécu une soirée parfaite pour autant. Epuisé, Vinicius Junior s'est plaint de douleurs lorsqu'il est sorti du terrain. Et à en croire SPORT et Mundo Deportivo , la star brésilienne pourrait souffrir d'un pépin physique, plus précisément d'un problème musculaire.

Vinicius Jr incertain pour Real-Barça ?