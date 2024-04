Mbappé - Real Madrid : Macron se fait recaler en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien parti pour s’engager libre avec le Real Madrid à l’issue de la saison, Kylian Mbappé devrait donc rater les Jeux Olympiques à Paris. Et alors qu’Emmanuel Macron compte bien essayer de faire changer d’avis le club espagnol afin qu’il libère les joueurs français pour cette compétition, Daniel Riolo adresse une réponse cash au président de la République lundi soir en direct sur RMC.

Kylian Mbappé aux JO, ce rêve semble déjà compromis. L’attaquant du PSG devrait en effet rallier le Real Madrid à l’issue de la saison, et le club merengue a déjà fait savoir à la FFF qu’il ne libérerait aucun de ses joueurs français pour les Jeux de Paris l’été prochain. Mais de son côté, Emmanuel Macron n’a pas abandonné l’idée de voir Mbappé disputer les JO…

« J’espère que son club le laissera »

Interrogé lundi sur RMC , le président de la République a évoqué ce sujet et affiche clairement son intention de faire changer d’avis le Real Madrid : « On va tout faire pour avoir une équipe compétitive. J’ai confiance dans les clubs français et européens, si je puis dire, si vous voyez ce que je veux dire. On a l’Euro avant, c’est ça le problème. Je pense qu’il faut que les clubs jouent le jeu pour qu’on ait un grand spectacle. C’est l’une de mes craintes. Le Real Madrid ? Exactement, quand je parlais des clubs européens, c’était ça (…) Mbappé ? Je n’en ai pas encore parlé avec lui, mais j’espère que son club surtout le laissera », a indiqué Emmanuel Macron.

Riolo recale Macron