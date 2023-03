«C’est alarmant» : Benzema se retrouve au cœur d’un scandale en Espagne

La rédaction

Dans une étude réalisée récemment, des chercheurs ont analysé 60 000 échantillons d’urines provenant d’athlètes italiens. Ils y ont notamment trouvé la présence de nicotine, qui serait bénéfique pour les sportifs. Cela serait dû à la consommation de snus, une forme de tabac conditionné en sachet. Un produit qui serait utilisé par des footballeurs et notamment Karim Benzema.

Si le tabac est nocif pour la santé, il semblerait que plusieurs sportifs de haut niveau en consomment régulièrement. C’est en tout cas ce qu’ont déduit des recherches récentes, qui ont analysé plus de 60 000 échantillons d’urine provenant d’athlètes italiens, dans lesquels ils ont trouvé des traces de nicotine. « Je peux vous assurer que la présence de nicotine dans l'urine n'est pas due au fait que quelqu'un a fumé à côté d'eux, nous avons établi des normes minimales pour éviter ces erreurs. Ils ont administré de la nicotine par une voie quelconque », a expliqué Thomas Zandonai, un des chercheurs à l’origine de cette étude et spécialiste des substances non contrôlées par l’antidopage, dans des propos relayés par El Confidencial .

Benzema consommateur de snus ?

« C'est aussi un psychoactif qui stimule la partie attentionnelle du cerveau. C'est pourquoi nous avons constaté une prévalence plus élevée dans des sports comme le tir à l'arc ou l'équitation, qui requièrent de la concentration mais pas de grandes capacités athlétiques », a ajouté Thomas Zandonai. Le football serait également concerné. Les traces de nicotine proviendraient du snus, une forme de tabac conditionné en sachet, à chiquer ou sucer. Selon El Confidencial , Karim Benzema en consommerait. Le média espagnol s’appuie sur des images où l’on peut voir que la langue de l’attaquant du Real Madrid est bleue.

« De gros problèmes en raison de l'augmentation de la consommation des joueurs »

« En Espagne, nous ne connaissons pas très bien le snus, mais en Premier League, il pose de gros problèmes en raison de l'augmentation de la consommation des joueurs », indique Thomas Zandonai. À noter que le snus est une substance interdite dans l’Union européenne depuis 1989, à l’exception de la Suède. Les chercheurs ont jugé cette découverte « alarmante ». En effet, chaque sachet de snus est l’équivalent de trois cigarettes et contient également une trentaine de substances cancérigènes, avec des dégâts considérables pour la langue, les dents et les gencives.

« Les niveaux de consommation de substances sont très similaires »