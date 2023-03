Cette star lâche un refus légendaire au Real Madrid

Thomas Bourseau

Alors qu’il est bien parti pour écrire lui aussi son histoire au Real Madrid comme Raul et Cristiano Ronaldo avant lui, Vinicius Jr aurait repoussé les avances du club merengue concernant le numéro 7 de la Casa Blanca.

Du côté du Real Madrid, on a tout simplement le meilleur joueur du monde en Vinicius Jr à en croire les propos récemment tenus par son entraîneur Carlo Ancelotti. Néanmoins, le contrat de Vinicius Jr expirera en juin 2024 au Real Madrid bien que le Brésilien ait fait part de sa détermination de fer de rester au sein du club merengue pour un bon moment. Le Real Madrid garderait un oeil sur Kylian Mbappé et serait même prêt à mettre en place une attaque de feu avec Erling Braut Haaland, Kylian Mbappé et Vinicius Jr comme la presse espagnole l’a révélé ces derniers jours.

Le Real Madrid veut conserver Vinicius Jr et lui aurait proposé le numéro 7…

Cependant, d’après le journaliste François Gallardo qui s’est dernièrement confié pour Defensa Central , le PSG préparerait une offre salariale XXL à proposer à Vinicius Jr qui lui permettrait de percevoir des revenus annuels de 33M€. Selon le média Defensa Central, le Real Madrid n’aurait nullement l’intention de laisser filer Vinicius Jr ni même d’ouvrir la moindre discussion au sujet d’un transfert. Pire, afin de montrer à quel point le Brésilien est devenu incontournable à leurs yeux, les dirigeants du Real Madrid auraient tenté une approche incroyable.

…Vinicius Jr aurait refusé