Catastrophe au Real Madrid, il n’en revient pas

Le calvaire continue pour le Real Madrid. La cascade de blessés se poursuit et un nouveau cadre de l'effectif madrilène vient de se blesser : David Alaba. Le défenseur autrichien s'est tordu le genou gauche tout seul lors de la victoire madrilène ce dimanche (4-1 face à Villarreal). Victime d'une rupture du ligament croisé, sa saison est terminée et c'est le troisième joueur madrilène dans ce cas. Carlo Ancelotti avait du mal à y croire.

L'hécatombe continue au Real Madrid. Après Thibault Courtois et Eder Militao, voici qu'un nouveau joueur vient d'être victime d'une rupture du ligament croisé. En l'espace de quatre mois, c'est donc le troisième joueur merengue à connaître ce type de blessure...

Rupture du ligament croisé pour Alaba

Les images et l'attitude de David Alaba ne laissaient que peu de place au doute. A la 32ème minute de jeu, le défenseur central autrichien se tord le genou et sort sans arriver à poser le pied par terre. Le résultat de l'IRM est sans appel : l'international voit sa saison être terminée. Un coup dur pour le Real Madrid, mais aussi pour Alaba, qui était tombé avec l'Autriche dans le groupe de la France pour l'Euro 2024.

«Cela ne m'est jamais arrivé, trois croisés en seulement quatre mois…»