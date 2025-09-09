Ballon d’Or : Kylian Mbappé lance un avertissement au PSG !

Alors qu’Ousmane Dembélé est le favori pour remporter le Ballon d’Or après la saison exceptionnelle du PSG, qui a remporté la Ligue des champions, Kylian Mbappé vise déjà la succession de son ancien coéquipier à Paris. Le numéro 10 du Real Madrid affiche également de grandes ambitions pour la saison qui vient de débuter.
Au terme d'une saison exceptionnelle qui a vu le PSG remporter la Ligue des champions, Ousmane Dembélé est désormais le grand favori dans la course au Ballon d'Or qui sera remis le 22 septembre prochain. Et Kylian Mbappé a bien envie d'être le prochain.
Mbappé veut le Ballon d'Or
« Il faut se battre pour pour tous les trophées possibles, tout ce que je veux c’est d’aider mes équipes à gagner parce que je connais la sensation de victoire, ce que ça fait de gagner et c’est une sensation incroyable. C’est pour ça qu’on travaille tout le temps, qu’on fait des sacrifices pour essayer d’arriver à ce moment là, c’est sûr que c’est une année très importante mais le plus important je pense que c’est d’aller étape par étape de ne pas voir trop loin, de ne pas voir trop gros », affirme-t-il au micro de 20.20 sur M6 avant de poursuivre.
«Les trophées collectifs sont le commencement de tout et le Ballon d’Or suivra»
« La première étape, c’est surtout de gagner les matchs parce que ce sont les matchs qui vous fait gagner les titres, ce sont les titres qui vous ramènent des trophées individuels ou collectifs et ce sont les trophées qui vous font rentrer dans l’histoire donc on est vraiment concentrés, que ce soit avec le Real Madrid et avec la sélection. Avec le Real Madrid, on avait bien commencé les trois premiers matchs, on veut vraiment avoir une vision à court terme de toujours essayer d’être performant à l’instant T et de voir où ça nous mène et je pense que si on est performant ça va nous mener loin. Et le ballon d’or peut attendre autant qu’il veut Le plus important, c’est de gagner des trophées et le ballon d’or est un trophée très important, mais je pense que les trophées collectifs sont le commencement de tout et le ballon d’or suivra s’il y a des trophées collectifs », ajoute Kylian Mbappé.