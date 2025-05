Attaqué, Kylian Mbappé répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa première saison du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé a parfois été sous le feu des critiques. L’attaquant français n’a pas toujours été performant chez les Merengue, malgré une très belle saison sur le plan statistique. Ce dimanche, le Bondynois a été élu meilleur joueur français à l’étranger, et en a profité pour répondre sur les critiques à son égard.

Arrivé au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé est entré dans l’histoire du club espagnol. Ce dimanche, en inscrivant un triplé face au Barça, le Français est devenu le meilleur buteur du Real Madrid pour un joueur disputant sa première saison chez les Merengue. Cela n’a pas empêché le Bondynois d’avoir été critiqué pour son influence dans le jeu.

Mbappé sacré en France

Si le Real Madrid ne remportera aucun trophée majeur cette saison, Kylian Mbappé lui, pourra se contenter d’une nouvelle distinction individuelle. Ce dimanche, le joueur de 26 ans a été sacré meilleur joueur français évoluant à l’étranger à l’occasion de la cérémonie de remise des trophées UNFP. Au micro de BeIN Sports, le numéro 9 madrilène s’est livré sur les critiques dont il avait été l’objet.

« J'ai l'habitude car j'ai été médiatisé très jeune »

« J'ai l'habitude car j'ai été médiatisé très jeune donc c'est plus facile pour moi de contrôler ça. Maintenant je suis dans un pays où je ne regarde pas la télé et où je ne comprends rien (rire) donc c'est encore plus facile. Il faut garder la tête froide, être conscient de ses qualités. Même si ça ne passe pas, il faut toujours se dire que si tu es là, il y a une raison. Il faut garder cette confiance et se mettre au travail », a confié Mbappé.