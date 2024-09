Après Riolo, Hanouna balance sur les soirées de Kylian Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on se souvient du coup de gueule de Kylian Mbappé et sa formule « il faut que tout le monde mange bien et dorme bien », le désormais joueur du Real Madrid aurait été loin d’être irréprochable quand il était au PSG. Neymar a souvent été critiqué pour ses sorties nocturnes, un pêché que Mbappé avait visiblement au cours de ses derniers mois à Paris.

Lors de ses 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a souvent été décrit comme un professionnel exemplaire. Alors qu’on prêtait une hygiène de vie irréprochable au capitaine de l’équipe de France, cela n’aurait pas vraiment été le cas. En effet, à l’instar de Neymar, ce qui lui avait valu de vives critiques, Mbappé aurait lui aussi été un adepte des sorties nocturnes et des fêtes parisiennes.

« C’est le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris »

C’est Daniel Riolo qui avait évoqué un premier le goût de Kylian Mbappé pour la fête. En effet, sur RMC, il avait balancé à propos de celui qui était encore un joueur du PSG : « Mbappé, je me souviens l’an dernier de sa fameuse phrase à l’encontre de Neymar, ’il va falloir bien manger, bien dormir’. Mbappé a fait une préparation moisie suite à sa mise à l’écart, mais quand on fait une préparation qui est comme ça, on travaille et on sort un petit peu moins. Parce que là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c’est le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris en ce moment. (…) La réputation qu’il est en se faire à Paris avec tous les gens qui parlent attention ! ».

« Il aime aussi faire la fête »

Et voilà que Cyril Hanouna a remis une pièce dans la machine à propos des soirées de Kylian Mbappé. En effet, au micro d’Europe 1 lors de son émission, le présentateur a confié : « Cristiano Ronaldo, il a une discipline de fer. Kylian Mbappé, il est sympathique, mais il aime aussi faire la fête. Je suis désolé mais ces derniers temps, au PSG, je pense qu’il était plus occupé à savoir ce qu’il allait faire le soir que savoir quand était le prochain match ».