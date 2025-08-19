Adieux au Real Madrid : Le geste fort de Kylian Mbappé

Durant le mois de juillet, quelques jours après la fin de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid a rendu hommage à Lucas Vazquez, quittant le club après avoir disputé 402 matches sous les couleurs merengue. Une cérémonie à laquelle assista Kylian Mbappé, pourtant en vacances. Un geste apprécié par la Casa Blanca.
L’intersaison du Real Madrid fut notamment marquée par le départ de Luka Modric, quittant la Casa Blanca après 13 ans de bons et loyaux services. Mais le club a également vu partir une autre de ses figures en la personne de Lucas Vazquez, arrivé en 2007 à l’âge de 16 ans. Une cérémonie d’hommage en son honneur fut organisée durant l’été, avec la présence deux joueurs du Real Madrid, dont Kylian Mbappé.
Mbappé présent pour Vazquez
L’ancienne star du PSG a brièvement interrompu ses vacances pour assister à la cérémonie organisée par le Real Madrid, un joli geste qui fut apprécié en interne comme l’explique Le Parisien ce mardi. Andriy Lunin fut l’autre Madrilène présent ce jour-là à Valdebebas.
« L’exemple parfait d'un joueur issu du centre de formation »
« Lucas Vázquez représente le miroir dans lequel tous les jeunes joueurs formés au club doivent se regarder, avait salué le président Florentino Pérez. Tu es l'exemple parfait d'un joueur issu du centre de formation du Real Madrid. Et tu le mérites, cher Lucas, pour ton professionnalisme, pour ton rôle dans l'intégration des jeunes et des nouveaux joueurs qui arrivaient dans notre club. Pour ta loyauté et ton respect envers tes coéquipiers et tes entraîneurs, et pour ton dévouement envers notre club et nos supporters qui ne t'oublieront jamais ».