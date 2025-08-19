Adieux au Real Madrid : Le geste fort de Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Durant le mois de juillet, quelques jours après la fin de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid a rendu hommage à Lucas Vazquez, quittant le club après avoir disputé 402 matches sous les couleurs merengue. Une cérémonie à laquelle assista Kylian Mbappé, pourtant en vacances. Un geste apprécié par la Casa Blanca.

L’intersaison du Real Madrid fut notamment marquée par le départ de Luka Modric, quittant la Casa Blanca après 13 ans de bons et loyaux services. Mais le club a également vu partir une autre de ses figures en la personne de Lucas Vazquez, arrivé en 2007 à l’âge de 16 ans. Une cérémonie d’hommage en son honneur fut organisée durant l’été, avec la présence deux joueurs du Real Madrid, dont Kylian Mbappé.

Mbappé présent pour Vazquez L’ancienne star du PSG a brièvement interrompu ses vacances pour assister à la cérémonie organisée par le Real Madrid, un joli geste qui fut apprécié en interne comme l’explique Le Parisien ce mardi. Andriy Lunin fut l’autre Madrilène présent ce jour-là à Valdebebas.