Absence de Mbappé : L’annonce importante du Real Madrid !

C'est la bombe du jour et elle concerne une nouvelle fois Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid est effectivement absent de la liste dévoilée par Didier Deschamps pour affronter Israël et l'Italie. C'est la deuxième fois de suite que le capitaine de Bleus rate un rassemblement. Et le Real Madrid a rapidement assuré qu'il n'était pas responsable de cette situation.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour affronter Israël (le 14 novembre au Stade de France) et l'Italie (le 17 novembre à Milan) en Ligue des nations. Deux rencontres pour lesquelles Kylian Mbappé sera absent. Un évènement compte tenu du fait que c'est la deuxième fois de suite.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«Cela ne dépend pas de nous»

Et alors que la première fois, des rumeurs ont circulé concernant l'implication du Real Madrid qui aurait fait pression du Didier Deschamps pour qu'il laisse au repos Kylian Mbappé, cette fois-ci, le club merengue a très rapidement pris la parole. « Cela ne dépend pas de nous », explique-t-on auprès de RMC Sport au sein du club madrilène.

«Kylian voulait venir»

De son côté, Didier Deschamps a donné sa version des faits, assurant de Kylian Mbappé voulait venir : « Je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter. Ce que je peux vous dire, deux choses : Kylian voulait venir, et ce n'est pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment la présomption d’innocence existe. C'est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent ».