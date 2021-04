Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme couac pour la succession de Koeman !

Publié le 25 avril 2021 à 23h30 par La rédaction

Comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Bayern a fait de Julian Nagelsmann sa priorité pour la succession d'Hans-Dieter Flick. Alors que le Barça en pincerait également pour le technicien du RB Leipzig, le club munichois aurait lancé les hostilités pour prendre les devants.

Julian Nagelsmann est un entraîneur convoité. A seulement 33 ans, il serait déjà dans la short-list du FC Barcelone et du Real Madrid, qui voient en lui l’entraineur du futur. Mais l’ancien entraîneur d’Hoffenheim a attiré l’œil d’un autre géant d’Europe, et pas n’importe lequel. En effet, c’est le champion d’Europe en titre, le Bayern Munich, qui a aussi coché le nom de Julian Nagelsmann. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club bavarois aurait même fait du technicien du RB Leipzig sa priorité pour la succession de Hans-Dieter Flick. D'ailleurs, l'écurie basée à Munich serait déjà passé à l'action pour rafler la mise.

Le Bayern serait passé à l'action pour Nagelsmann

Alors que Hans-Dieter Flick, l’entraîneur du Bayern, quittera le club en fin de saison, ses dirigeants feraient de Julian Nagelsmann le candidat idéal à sa succession. Et pour mettre toutes les chances de son côté, le Bayern aurait déjà lancé les grandes manoeuvres selon Manuel Bonke. « Le FC Bayern a contacté le RB Leipzig à propos de Julian Nagelsmann. C’est la solution idéale pour la succession de Hansi Flick, dont la résiliation du contrat sera négociée dans les prochains jours », a posté le journaliste de TZ sur Twitter . Le Bayern pourrait donc couper l’herbe sous le pied du FC Barcelone en ce qui concerne Julian Nagelsmann.