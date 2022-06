Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta fait durer le suspense pour Lewandowski

Publié le 11 juin 2022 à 16h10 par La rédaction

Robert Lewandowski souhaite quitter le Bayern Munich dès cet été. Avec un contrat expirant en 2023, l’attaquant polonais a fait part de son désir de changer d’air. En quête d’attaquants, le FC Barcelone est rapidement apparu comme le club le plus à même d’accueillir Lewandowski. Le président du Barça, Joan Laporta, s’est exprimé à ce sujet...

L’attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, souhaite quitter le club allemand cet été et l'a fait savoir. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le joueur de 33 ans ne veut plus entendre parler d’une prolongation. La rupture est donc actée et Lewandowski pourrait s’envoler pour la Catalogne. En effet, le FC Barcelone aurait fait du Polonais sa cible N° 1 sur le mercato estival. Auteur d'une nouvelle saison remarquable, le Polonais a inscrit 35 buts en 34 rencontres de Bundesliga. Nul doute que Lewandowski serait donc le buteur parfait recherché par les Catalans.

« Un manque de respect pour le Bayern. »