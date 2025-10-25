Mbappé - Doué : Le danger qui guette Lamine Yamal !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Étincelant quand il est sur le terrain, Lamine Yamal continue d’alimenter les polémiques en dehors, comme avec ses récents propos sur le Real Madrid. Florent Gautreau a peur qu’il se perde et estime que le problème vient de l’entourage de la star du FC Barcelone, qui n’est pas aussi bien encadré que peuvent l’être Kylian Mbappé ou Désiré Doué.

Dans l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau est revenu sur la dernière polémique provoquée par Lamine Yamal et ses propos sur le Real Madrid à quelques jours du Clasico contre le FC Barcelone. S’il ne reproche pas son franc-parler à l’international espagnol, le journaliste s’inquiète en revanche de la manière dont il est entouré.

Mbappé et Doué, « ce sont des gars qui depuis tout petit sont avec des entourages costauds » « C’est pas le fait qu’il puisse parler ou pas parler. Liberté d’expression, si le gars assume tout, pourquoi pas. On se plaint des gars qui sont aseptisés, on va pas se plaindre quand un gars prend des risques, lance quelques punchlines. À la limite, ça ne me choque pas. En revanche, c’est plus la concentration par rapport à ton métier de footballeur. J’avais dit de Kylian Mbappé à la fin de son aventure parisienne, il faut qu’il se recentre tout simplement sur son métier de footeux. Il est parti dans 10 000 trucs, il veut intervenir sur tous les sujets, bon… Quand j’entends Kings League dans la semaine, je ne veux pas faire mon vieux con, mais je me dis tout simplement blessure potentielle, fatigue, il y a une gestion qui me parait compliquée. Le Ballon d’Or avec son père qui fait des déclas pas possibles, fracassantes », a déclaré Florent Gautreau, prenant l’exemple de Kylian Mbappé et Désiré Doué.