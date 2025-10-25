Mbappé - Doué : Le danger qui guette Lamine Yamal !

Étincelant quand il est sur le terrain, Lamine Yamal continue d’alimenter les polémiques en dehors, comme avec ses récents propos sur le Real Madrid. Florent Gautreau a peur qu’il se perde et estime que le problème vient de l’entourage de la star du FC Barcelone, qui n’est pas aussi bien encadré que peuvent l’être Kylian Mbappé ou Désiré Doué.
Dans l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau est revenu sur la dernière polémique provoquée par Lamine Yamal et ses propos sur le Real Madrid à quelques jours du Clasico contre le FC Barcelone. S’il ne reproche pas son franc-parler à l’international espagnol, le journaliste s’inquiète en revanche de la manière dont il est entouré.
Mbappé et Doué, « ce sont des gars qui depuis tout petit sont avec des entourages costauds »
« C’est pas le fait qu’il puisse parler ou pas parler. Liberté d’expression, si le gars assume tout, pourquoi pas. On se plaint des gars qui sont aseptisés, on va pas se plaindre quand un gars prend des risques, lance quelques punchlines. À la limite, ça ne me choque pas. En revanche, c’est plus la concentration par rapport à ton métier de footballeur. J’avais dit de Kylian Mbappé à la fin de son aventure parisienne, il faut qu’il se recentre tout simplement sur son métier de footeux. Il est parti dans 10 000 trucs, il veut intervenir sur tous les sujets, bon… Quand j’entends Kings League dans la semaine, je ne veux pas faire mon vieux con, mais je me dis tout simplement blessure potentielle, fatigue, il y a une gestion qui me parait compliquée. Le Ballon d’Or avec son père qui fait des déclas pas possibles, fracassantes », a déclaré Florent Gautreau, prenant l’exemple de Kylian Mbappé et Désiré Doué.
« J’ai un peu peur qu’il se perde comme Neymar »
« Quand on parle de Mbappé, on parle d’un entourage costaud. Quand on parle de Désiré Doué, dont je connais l’entourage, je vais vous parler d’un entourage très costaud. Ce sont des gars qui depuis tout petit sont avec des entourages costauds qui vont leur dire peut-être : “Mollo là-dessus, ne va pas faire ça, ça c’est inutile…” », a ajouté Florent Gautreau, qui craint un destin à la Neymar pour Lamine Yamal. « J’ai un peu peur qu’il se perde. Que ça finisse comme Neymar ? Ouais, exactement. C’est un bon exemple. L’histoire des soirées, Mbappé aussi a fait soirées, tout le monde le savait. Peut-être qu’à un moment donné dans l’entourage de Mbappé, on lui a dit : “Vas-y un peu mollo sur les soirées, il faut que tu te recentres.” Il a dit lui-même qu’il était mieux à Madrid, plus au calme qu’avec la pression en France. Je pense juste que pour Yamal, dans son environnement à Barcelone, avec tous ses potes autour de lui, il y a un risque pour sa carrière. »