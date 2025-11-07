Malaise avec Lamine Yamal : La vérité éclate dans la presse !

Lamine Yamal a reçu plus de responsabilités ces dernières semaines en raison des absences de Robert Lewandowski et de Raphinha, blessés. La jeune star du FC Barcelone a elle aussi été confrontée à des pépins physiques qui l'ont gêné et altéré ses performances comme son agent Jorge Mendes l'a reconnu en pleine interview.
Ces dernières semaines, avant sa prestation XXL face à Bruges en Ligue des champions mercredi avec un but au terme d'un numéro de soliste (3-3), Lamine Yamal inquiétait pas mal d'observateurs. Contrairement à son habitude, le numéro 10 du FC Barcelone peinait à éliminer ses visà-vis et surtout à enchaîner les accélérations. La faute à une diminution physique au pubis qui le gênait.
«Il a un problème physique qu'il essaie de résoudre avec le club»
A l'occasion d'une entrevue avec Mundo Deportivo, Jorge Mendes n'a pas dissimulé cette gêne qui a plombé Lamine Yamal. « Lamine sait parfaitement ce qu'il doit faire, tant sur le terrain qu'en dehors, et c'est ce qu'il fait : se concentrer sur son travail en toute sérénité et ne pas trop parler. C'est un garçon très intelligent et très travailleur. Il a un problème physique qu'il essaie de résoudre avec le club de la meilleure façon possible tout en continuant à jouer, et c'est le plus important : qu'il se rétablisse bien et puisse apporter le maximum à l'équipe. »
«Parler peu et se concentrer sur le travail, c'est essentiel»
Lors de sa discussion avec le média catalan, l'agent de Lamine Yamal s'est focalisé sur la marge de progression infinie de son client tant sur qu'en dehors du terrain. « C'est un garçon très intelligent qui apprend chaque jour. Parler peu et se concentrer sur le travail, c'est essentiel. Ce que Lamine fait de mieux, c'est parler sur le terrain, il le fait comme personne, comme on l'a vu lors du match à Bruges. À chaque match, il réalise au moins un exploit qui n'est à la portée que d'un joueur prédestiné à atteindre les sommets ».