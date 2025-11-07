Malaise avec Lamine Yamal : La vérité éclate dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lamine Yamal a reçu plus de responsabilités ces dernières semaines en raison des absences de Robert Lewandowski et de Raphinha, blessés. La jeune star du FC Barcelone a elle aussi été confrontée à des pépins physiques qui l'ont gêné et altéré ses performances comme son agent Jorge Mendes l'a reconnu en pleine interview.

Ces dernières semaines, avant sa prestation XXL face à Bruges en Ligue des champions mercredi avec un but au terme d'un numéro de soliste (3-3), Lamine Yamal inquiétait pas mal d'observateurs. Contrairement à son habitude, le numéro 10 du FC Barcelone peinait à éliminer ses visà-vis et surtout à enchaîner les accélérations. La faute à une diminution physique au pubis qui le gênait.

«Il a un problème physique qu'il essaie de résoudre avec le club» A l'occasion d'une entrevue avec Mundo Deportivo, Jorge Mendes n'a pas dissimulé cette gêne qui a plombé Lamine Yamal. « Lamine sait parfaitement ce qu'il doit faire, tant sur le terrain qu'en dehors, et c'est ce qu'il fait : se concentrer sur son travail en toute sérénité et ne pas trop parler. C'est un garçon très intelligent et très travailleur. Il a un problème physique qu'il essaie de résoudre avec le club de la meilleure façon possible tout en continuant à jouer, et c'est le plus important : qu'il se rétablisse bien et puisse apporter le maximum à l'équipe. »