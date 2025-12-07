Laure Boulleau : Les confidences sur ce problème de santé…

Capitaine du FC Barcelone, Ronald Araujo, très critiqué ces derniers temps et touché mentalement, a décidé de se mettre en retrait du football pendant une durée indéterminée. Une pression accentuée par les réseaux sociaux pour Laure Boulleau, qui a déjà été confrontée à des problèmes similaires au cours de sa carrière.
Après la défaite à Chelsea (3-0) en Ligue des champions le 25 novembre dernier, Ronald Araujo a décidé de faire une pause. Très critiqué après son expulsion, le capitaine du FC Barcelone, touché mentalement, n’est « pas prêt à jouer », selon Hansi Flick, et s’est mis en retrait du football pour une durée indéterminée.
« La pression actuelle sur les joueurs est bien plus importante qu’avant »
« Moi, je ne suis pas étonnée que ça arrive maintenant et que ça devienne un peu plus facile pour les joueurs de s’exprimer, qu’ils doivent s’arrêter pour leur santé mentale », a réagi Laure Boulleau dans le Canal Football Club sur Canal+. « Je pense que la pression actuelle sur les joueurs est bien plus importante qu’avant, et ce n’est pas la première fois que je le dis, mais je pense que la présence des réseaux sociaux rajoute un stress permanent aux joueurs. »
« C’est très bien qu’il puisse l’exprimer car avant on avait honte »
« Ça peut paraître abstrait comme ça, mais pour l’avoir un peu vécu comme joueuse, j’étais un peu confrontée à ce surmenage nerveux, et ça te génère des symptômes tout aussi handicapants qu’une entorse, qu’un ligament croisé, et ça demande d’être au repos et d’avoir un vrai traitement », a expliqué Laure Boulleau, joueuse du PSG entre 2005 et 2018. « C’est très bien qu’il puisse l’exprimer car avant on avait honte, on ne disait rien, qu’on avait une contracture mais on allait cacher cette faiblesse nerveuse au grand public. »