Laure Boulleau : Les confidences sur ce problème de santé…

Capitaine du FC Barcelone, Ronald Araujo, très critiqué ces derniers temps et touché mentalement, a décidé de se mettre en retrait du football pendant une durée indéterminée. Une pression accentuée par les réseaux sociaux pour Laure Boulleau, qui a déjà été confrontée à des problèmes similaires au cours de sa carrière.

Après la défaite à Chelsea (3-0) en Ligue des champions le 25 novembre dernier, Ronald Araujo a décidé de faire une pause. Très critiqué après son expulsion, le capitaine du FC Barcelone, touché mentalement, n’est « pas prêt à jouer », selon Hansi Flick, et s’est mis en retrait du football pour une durée indéterminée.

« La pression actuelle sur les joueurs est bien plus importante qu’avant » « Moi, je ne suis pas étonnée que ça arrive maintenant et que ça devienne un peu plus facile pour les joueurs de s’exprimer, qu’ils doivent s’arrêter pour leur santé mentale », a réagi Laure Boulleau dans le Canal Football Club sur Canal+. « Je pense que la pression actuelle sur les joueurs est bien plus importante qu’avant, et ce n’est pas la première fois que je le dis, mais je pense que la présence des réseaux sociaux rajoute un stress permanent aux joueurs. »