Lamine Yamal : Une grosse bagarre est confirmée !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Éblouissant contre l’équipe de France (5-4), Lamine Yamal continue sa montée en puissance au point d’être présenté comme l’un des favoris pour le Ballon d’Or notamment face à Ousmane Dembélé. Interrogé sur la question, Benoit Tremoulinas confirme que c’est le début d’une grosse bagarre pour remporter la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

«Yamal a quand même marqué les esprits cette année»

« Après il y a Ousmane Dembélé, et ce qu’il a montré cette saison c’est ce que tout entraîneur aimerait dans son équipe. C’est-à-dire un numéro neuf exceptionnel parce qu’il a répondu et coché toutes les cases. Il a été décisif en tant que buteur, il a été décisif en tant que passeur et il a aussi été décisif dans le pressing, le replacement, en tant que leader. Ça a été un relai pour cette équipe. A chaque fois je ressors cette phrase, lorsque vous êtes dans une équipe comme le Paris Saint-Germain et qu’entre guillemets votre star de l’équipe c’est Ousmane Dembélé, qu’à la première seconde vous le voyez faire un sprint à haute intensité de 50 mètres pour presser le gardien, vous vous dites derrière qu’il est chaud et qu’il faudra aussi se mettre au niveau. Il insuffle tout ça, il emmène tout le monde avec lui et il a fait ça quasiment toute la saison. Donc ça démontre aujourd’hui que Dembélé est l’attaquant complet que chaque entraîneur aimerait avoir. Et malgré tout, en finale (de Champions League) c’est deux passes décisives ! », ajoute Benoit Tremoulinas.