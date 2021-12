Foot - Barcelone

Barcelone : Xavi dresse un constat alarmant sur le Barça…

Publié le 18 décembre 2021 à 23h30 par Th.B.

Témoignant des grandes différences entre son Barça de l’époque et le FC Barcelone d’aujourd’hui, Xavi Hernandez n’a pas caché sa surprise quant à la disparition du jeu de position si cher au club culé dans un constat clair sur le passage à vide du FC Barcelone.

Formé à la réputée Masia , Xavi Hernandez a effectué toutes ses classes au FC Barcelone et a passé la quasi intégralité de sa carrière professionnelle au sein du club culé avant de le quitter en 2015 pour rejoindre Al-Sadd qu’il a finalement terminé par entraîner jusqu’à son retour au FC Barcelone en novembre dernier. Cependant, depuis son départ, la philosophie de jeu a considérablement évolué et le « juego de posicíon » s’est fait au fil du temps de plus en plus rare. Une situation que n’a pas manqué de remarquer Xavi Hernandez après un peu plus d’un mois à la tête de l’effectif du FC Barcelone, qui l’agace comme il l’a fait savoir ce samedi soir après la victoire aux forceps de son Barça face à Elche (3-2).

« Le modèle a été perdu. Il y a une grande majorité de joueurs qui ne le comprennent pas »