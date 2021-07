Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Le Graët sort du silence pour Griezmann et Dembélé

Publié le 8 juillet 2021 à 22h00 par A.C.

Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, s'est exprimé au sujet de la polémique frappant actuellement Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.

Alors qu’ils viennent d’essuyer une élimination embarrassante face à la Suisse à l’Euro, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé traversent une nouvelle tempête. Les deux joueurs du FC Barcelone ont en effet vu une ancienne vidéo compromettante ressortir sur les réseaux sociaux, qui n’a pas manqué de faire réagir. Leur club est sorti du silence, condamnant fermement l’attitude des deux Français, qui « ont fait preuve d'un manque de respect dans leur attitude envers plusieurs employés de l'hôtel dans lequel ils séjournaient ». En Chine, cette affaire fait couler énormément d’encre, avec plusieurs sponsors personnels ou du FC Barcelone, qui veulent couper les ponts... ou l’ont déjà fait.

« C'est une maladresse »