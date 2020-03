Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Abidal, Messi... Une décision forte prise par Bartomeu ?

Publié le 11 mars 2020 à 10h30 par A.C.

Josep Maria Bartomeu serait intervenu pour calmer les choses, suite à une supposée altercation entre Lionel Messi et Éric Abidal.

Entre Lionel Messi et Éric Abidal, rien ne va plus. Tout a commencé par une sortie du directeur sportif du FC Barcelone, qui a pointé du doigt le comportement de certains cadres du vestiaire, ce qui n’a pas du tout plu à Messi. Ce dernier le lui aurait fait savoir en marge d’un entrainement et les deux hommes auraient même failli en venir aux mains début février ! Une situation qui n’arrange forcément pas les choses au sein d’un Barça qui semble toujours plus miné par des guerres intestines.

Pour le moment, Bartomeu ne veut rien changer