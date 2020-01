Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ousmane Dembélé déclenche une nouvelle polémique !

Publié le 7 janvier 2020 à 13h30 par B.C.

Absent en raison d’une blessure, Ousmane Dembélé s’est fait de nouveau fait remarquer sur les réseaux sociaux…

Les polémiques créées par Ousmane Dembélé ne se comptent même plus en Catalogne. Recruté par le Barça pour remplacer Neymar, l’international français se fait davantage remarquer en dehors des terrains à travers son hygiène de vie ou ses déclarations parfois maladroites. Une situation qui commencerait à agacer en interne, d’autant qu’Ousmane Dembélé sera absent encore de nombreuses semaines suite à une nouvelle blessure. Et pendant son indisponibilité, c’est sur les réseaux sociaux que se montre actif l’attaquant de 22 ans.

Quand Dembélé s’imagine sous le maillot de Liverpool…

Depuis ce lundi, Ousmane Dembélé est au coeur d’une nouvelle polémique à cause d’un simple like sur Instagram . Le Français a aimé le montage d’un compte fan sur lequel on l’aperçoit aux côtés de Trent Alexander-Arnold avec le maillot de Liverpool. De quoi susciter la colère des supporters catalans, notamment après l’humiliation vécue par le Barça à Anfield lors de la dernière demi-finale de la Ligue des Champions (4-0).