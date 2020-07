Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le message fort de Piqué pour Antoine Griezmann !

Publié le 6 juillet 2020 à 16h00 par T.M.

Ce dimanche, face à Villarreal, Antoine Griezmann a enfin retrouvé le sourire avec le FC Barcelone. Une performance d’ailleurs saluée par Gerard Piqué.

Ces dernières semaines, Antoine Griezmann était plus que jamais en difficulté au FC Barcelone. Relégué sur le banc de touche, le Français voyait les interrogations s’accentuer à son sujet. De retour dans le 11 titulaire ce dimanche face à Villarreal, le joueur de 29 ans était très attendu et cette fois, Griezmann a répondu présent. En effet, dans un rôle plus axial que ce qu’on a pu lui connaitre depuis son arrivée en Catalogne, le joueur de Quique Setien a inscrit un magnifique but, tout en étant impliqué sur l’ouverture du score du Barça avec un but contre son camp de Pau Torres. Une excellente copie du Barcelonais qui fait bien évidemment plaisir à ses coéquipiers.

« Important pour sa confiance »