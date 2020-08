Foot - Barcelone

Barcelone : Suarez revient sur la déroute face au Bayern Munich

Publié le 22 août 2020 à 12h25 par La rédaction

Une semaine après l’humiliation subie en quart de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), Luis Suarez est revenu sur cette douloureuse soirée pour les Blaugrana.