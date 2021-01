Foot - Barcelone

Barcelone : Le vestiaire du Barça envoie un gros avertissement au PSG !

Publié le 11 janvier 2021 à 9h30 par T.M.

Le 16 février prochain, le PSG et le FC Barcelone se retrouveront en Ligue des Champions. Et pour cet affrontement, la confiance serait actuellement de mise dans le vestiaire blaugrana.

Personne n’a oublié ce soir de mars 2017. Au Camp Nou, le FC Barcelone avait réalisé l’impensable face au PSG en remontant les 4 buts d’écart concédés au match aller. Une remontada dans les mémoires de tous et qui le sera encore plus d’ici quelques semaines. En effet, en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG et Barcelone s’affronteront dès le 16 février pour le match aller. Une rencontre pour laquelle le club de la capitale s’avance en tant que favori, même si en Catalogne, on ne baisse en aucun cas les bras. Loin de là…

Le Barça se voit gagner !