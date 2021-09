Foot - Barcelone

Barcelone : L'annonce forte de Laporta sur l'héritier de Lionel Messi !

Publié le 30 septembre 2021 à 0h00 par A.D.

Orphelin de Lionel Messi, le FC Barcelone a offert son numéro 10 à Ansu Fati. Interrogé sur le sujet, Joan Laporta a dévoilé comment le crack espagnol avait pris l'héritage de La Pulga.

En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, Lionel Messi a négocié pendant de longues semaines avec la direction catalane. Toutefois, les deux camps n'ont pas réussi à trouver une solution financière pour boucler ce dossier. Alors que Lionel Messi a finalement filé vers le PSG, Ansu Fati a eu l'immense honneur de récupérer son numéro 10. Lors d'un entretien accordé à Barça TV , Joan Laporta a raconté comment Ansu Fati avait pu hériter du Graal.

«Qu'il veuille le 10, mais demande la permission aux capitaines, cela montre son humilité»