Barcelone : Gattuso redoute Messi pour la Ligue des champions !

Publié le 2 août 2020 à 20h50 par La rédaction

Le week-end prochain, la Ligue des Champions reprendra ses droits. Naples jouera son match retour face au FC Barcelone. Son entraîneur Gennaro Gattuso planche déjà sur le problème Lionel Messi.