Barcelone - Malaise : Cet inquiétant constat sur Antoine Griezmann

Publié le 30 juillet 2020 à 22h30 par La rédaction

En sous-régime depuis son arrivée au FC Barcelone, Antoine Griezmann peine à s’imposer comme un élément incontournable du club catalan. Et cela inquiète ceux qui le connaissent bien.

Le championnat espagnol s’étant terminé récemment, les bilans commencent à se dresser et le cas d’Antoine Griezmann inquiète. Seulement 9 buts et 4 passes décisives en 35 titularisations pour le champion du monde lors de sa première saison avec le FC Barcelone. Pour le moment, Griezmann n’a clairement à la hauteur de l’argent dépensé dans son transfert (120M€). Mais c'est surtout le visage affiché par l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid qui suscite les interrogations. Le natif de Mâcon ne semble pas heureux et ce n'est pas Martin Lasarte, son premier entraîneur à la Real Sociedad qui dira le contraire.

« Je ne le reconnais pas »