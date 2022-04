Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Xavi, Laporta… Le Barca fracasse ses supporters !

Publié le 16 avril 2022 à 3h45 par A.M.

Alors que plusieurs supporters du Barça ont revendu leurs billets à des fans allemands, Xavi et Joan Laporta ne cachent pas leur colère.

Jeudi soir à l'occasion du quart de finale retour de Ligue Europa contre l'Eintracht Francfort, le FC Barcelone a été éliminé après sa défaite 3 buts à 2. Il faut dire que plusieurs supporters catalans ont revendu leur place à des fans allemands qui étaient donc en supériorité au Camp Nou. Une situation qui n'a pas plu à Joan Laporta. « Cela ne se reproduira plus jamais. Nous avons des informations sur ce qu’il s’est passé. C’est scandaleux et honteux. Nous prendrons des mesures et nous les expliquerons », assurait le président du Barça.

Xavi et Laporta poussent un coup de gueule